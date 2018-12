Thailändische Polizei beschlagnahmt 18 Millionen Drogen-Pillen

Die thailändischen Behörden haben im Grenzgebiet zu Laos, Myanmar und China mehr als 18 Millionen Pillen Methamphetamine beschlagnahmt. Der Einsatz in der Provinz Chiang Rai fand am Sonntagabend aufgrund eines Hinweises an die Behörden statt.