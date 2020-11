Thomas Gottschalk: «Würde nicht wagen, in die Politik zu gehen»

TV-Entertainer Thomas Gottschalk (70) will sich kein Beispiel an Donald Trump nehmen. «Ich würde es ja nicht wagen, in die Politik zu gehen», sagte Gottschalk am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner». «Er ist im Gegensatz zu mir ein Reality-Star», meinte Gottschalk mit Blick auf die TV-Show «The Apprentice», in der Trump jahrelang Job-Kandidaten beurteilt hatte. In der Sendung habe Trump seine «Bösartigkeit» zeigen können.