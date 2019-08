Toter und fünf Verletzte nach Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Jacht

Ein Feriengast ist in Kroatien nach einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid an Bord einer Segeljacht gestorben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm am Mittwoch auf der Insel Hvar den Besitzer und den Skipper des Bootes fest.