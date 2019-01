Trump bedient sich im Mauer-Streit erneut bei «Game of Thrones»

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko erneut auf die Erfolgsserie «Game of Thrones» angespielt. «THE WALL IS COMING» schrieb Trump am Donnerstag beim Onlinenetzwerk Instagram.