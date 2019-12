Trump droht Iran wegen Botschaftsprotesten mit Vergeltung Nach der Erstürmung der massiv gesicherten US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad haben die USA Verstärkung zum Schutz der Diplomaten geschickt. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran wegen der gewaltsamen Proteste mit Vergeltung.

Demonstranten setzen Bauten vor der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad in Brand. KEYSTONE/AP/KM

(sda/dpa/afp)

Jegliche Schäden oder Opfer würden dem Iran teuer zu stehen kommen, schrieb Trump am Dienstag bei Twitter. «Das ist keine Warnung, das ist eine Drohung. Frohes Neues Jahr!»

Trump machte den Iran für die versuchte Stürmung der Botschaft in Bagdad verantwortlich. Aus Protest gegen einen US-Luftangriff auf pro-iranische Milizen im Irak waren zuvor tausende Demonstranten auf das Botschaftsgelände eingedrungen.

Die pro-iranischen Demonstranten in Bagdad hatten zunächst an einem Trauerzug für die Getöteten der US-Luftangriffe vom Wochenende teilgenommen. Anschliessend gelang es ihnen, ungehindert alle Kontrollposten zur streng gesicherten Grünen Zone, in der sich die US-Botschaft befindet, zu passieren und erstmals seit Jahren zu der US-Vertretung vorzudringen. Sie riefen «Tod Amerika», forderten den Abzug der US-Truppen im Irak, warfen Steine, verbrannten US-Flaggen und rissen Überwachungskameras aus den Wänden. Als die Demonstranten weiter gewaltsam vorrückten, umstellten irakische Sicherheitskräfte das Gebäude.

Tor durchbrochen

Dann durchbrachen hunderte teils uniformierte Kämpfer und Anhänger der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Miliz das Tor in der Aussenwand des Botschaftsgeländes. US-Sicherheitskräfte auf dem Gelände feuerten zunächst Schüsse ab, dann Tränengas und Blendgranaten, um die Demonstranten zu vertreiben. Nach Angaben der Hasched-al-Schaabi-Miliz wurden 62 Menschen verletzt.

Auf die Aussenwand der Botschaft kritzelten die Demonstranten «Nein zu Amerika» und «Suleimani ist mein Befehlshaber». Suleimani ist als Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden seit langem ein einflussreicher Akteur in der irakischen Politik.

Am Abend harrten mehrere hundert Menschen vor dem Botschaftsgelände aus. Sie errichteten Zelte, um die Nacht dort zu verbringen. US-Botschafter Matthew Tueller befindet sich nach Diplomatenangaben derzeit im Urlaub ausserhalb des Irak.

Kampfhelikopter gegen Demonstranten

Ein US-Helikopter mit Marineinfanteristen an Bord landete nach Angaben aus Sicherheitskreisen am Dienstagabend auf dem Botschaftskomplex. Die Botschaft sei inzwischen wieder gesichert, nachdem viele Soldaten und «die tödlichste Militärausrüstung der Welt» rasch an die diplomatische Vertretung verlegt worden seien, schrieb Trump weiter. Die US-Regierung verlegte Dutzende Marineinfanteristen aus dem benachbarten Kuwait zum Schutz der Botschaft. Auch Kampfhelikopter kamen zum Einsatz, um die Demonstranten zurückzudrängen.

US-Präsident Donald Trump warf Teheran vor, die Angriffe zu steuern und forderte von der irakischen Regierung, die diplomatische Vertretung mit ihren «Truppen» zu schützen. Später telefonierte Trump nach Angaben des Weissen Hauses mit dem geschäftsführenden irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi.

Der Iran verfügt im Irak über grossen politischen Einfluss und steht damit in Rivalität zu den USA. Ein Sprecher des Aussenministeriums in Teheran wies jedoch Vorwürfe zurück, wonach der Iran für die Proteste an der Botschaft verantwortlich sei.

Wiederholt Angriffe auf US-Truppen im Irak

Der US-Regierung zufolge waren die jüngsten Luftangriffe gegen die schiitischen Milizen ein Akt der Selbstverteidigung, nachdem diese wiederholt amerikanische Truppen im Irak angegriffen hatten.

Hintergrund der Eskalation sind die US-Luftangriffe auf die pro-iranischen Hisbollah-Brigaden, bei denen am Sonntag 25 Kämpfer und Kommandeure getötet worden waren. Die Hisbollah-Brigaden sind Teil der pro-iranischen, überwiegend schiitischen Hasched-al-Schaabi-Milizen, die 2014 für den Kampf gegen die sunnitische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gebildet worden waren. Heute sind die Hasched-al-Schaabi-Milizen offiziell in die irakischen Streitkräfte integriert, viele Einheiten haben aber ihre Eigenständigkeit bewahrt.