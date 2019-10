Trump kündigt Sanktionen gegen die Türkei an - Stahlzölle steigen

Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hat US-Präsident Trump Sanktionen angekündigt. In einer Mitteilung hiess es am Montag, wegen der «destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordost-Syrien» würden Zölle auf Stahlimporte aus der Türkei auf 50 Prozent angehoben.