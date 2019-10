Trump strebt Waffenruhe zwischen Türkei und Kurden in Syrien an US-Präsident Donald Trump will eine Waffenruhe zwischen der Türkei und den Kurden in Nordsyrien vermitteln. Ein Vertreter des US-Aussenministeriums sagte, Trump habe den Auftrag gegeben, die Möglichkeit eines Waffenstillstands auszuloten. «Und das tun wir gerade.»

Will nach der türkischen Militäriinvasion in Nordsyrien zwischen der Türkei und den Kurden vermitteln: US-Präsident Donald Trump. (Bild: KEYSTONE/AP/PATRICK SEMANSKY)

(sda/dpa/afp)

Zuvor hatte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben, die USA könnten einen «Deal» zwischen der Türkei und den Kurden vermitteln. «Ich hoffe, dass wir vermitteln können», sagte Trump später am Donnerstag in Washington mit Blick auf die beiden Konfliktparteien.

Die Türkei hatte am Mittwoch trotz scharfer internationaler Kritik eine lange geplante Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien begonnen. Trump hatte den Weg für die türkische Operation freigemacht, indem er die US-Truppen aus der Region abzog.

Angesichts heftiger Kritik warnte er den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan dann mit einer «Zerstörung» der türkischen Wirtschaft, sollte der Militäreinsatz nicht «human» verlaufen. Eine genaue rote Linie zog Trump aber nicht.

Ein US-Regierungsvertreter sagte am Donnerstag, die rote Linie würde beispielsweise durch «ethnische Säuberungen» oder einen wahllosen Beschuss der Zivilbevölkerung durch Artillerie oder die Luftwaffe überschritten. Dies sei bislang nicht beobachtet worden.

Trump hatte auf Twitter geschrieben, die USA hätten drei Optionen in dem Konflikt: die Entsendung tausender Soldaten in das Gebiet, harte wirtschaftlichen Strafmassnahmen gegen die Türkei oder eine Vermittlung zwischen beiden Seiten. Trump betonte in Washington, eine Entsendung von Truppen sei das, was er am wenigsten wolle.