Trump verweigert Teilnahme an Impeachment-Anhörung am Mittwoch

US-Präsident Donald Trump verweigert die Teilnahme an der geplanten Anhörung zu einem Amtsenthebungsverfahren am kommenden Mittwoch. Dies teilte das Weisse Haus in einem Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses am Sonntag mit.