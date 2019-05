Trump verzichtet auf Kriegsrhetorik im Bezug auf den Iran

US-Präsident Donald Trump strebt keinen Führungswechsel im Iran an. «Wir streben keinen Führungswechsel an, wir streben an, dass es keine Atomwaffen gibt», sagte Trump am Montag bei einem Besuch in Tokio. Er fügte hinzu, dass er mit «einem Deal» mit Teheran rechne.