Türkei nahm Schwester von getötetem IS-Chef Baghdadi gefangen Die Schwester des getöteten Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Abu Bakr al-Baghdadi befindet sich in türkischem Gewahrsam. Rasmiya Awad sei im Norden Syriens gefangen genommen worden, teilte ein hochrangiger türkischer Regierungsvertreter am Montag mit.

(sda/apa/reu)

«Wir hoffen, von Baghdadis Schwester eine Menge an Erkenntnisse über die inneren Abläufe des IS zu gewinnen», erklärte er am Abend. Baghdadis Schwester, ihr Ehemann und ihre Schwiegertochter würden derzeit einvernommen.

Baghdadi war Ende Oktober bei einer Kommandoaktion der USA in Nordsyrien ums Leben gekommen. Er soll sich seiner Festnahme durch die Zündung eines Sprengstoffgürtels entzogen haben. Der IS hatte den Tod Baghdadis am Donnerstag bestätigt und zugleich Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi zum neuen Anführer erklärt. Diesem schworen mittlerweile mehrere regionale IS-Ableger die Treue.