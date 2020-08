Türkei warnt Griechenland nach Treffen mit Maas vor Provokationen

Die Türkei hat Griechenland im Streit um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer vor Provokationen gewarnt. «Wenn Ihr einen falschen Schritt macht, dann werden wir diesmal ohne Bedenken tun, was nötig ist», sagte Aussenminister Mevlüt Cavusoglu nach einem Treffen mit Bundesaussenminister Heiko Maas am Dienstagabend in Ankara. An die Adresse Athens fügte er hinzu: Handelt mit gesundem Menschenverstand!»