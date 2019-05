Über 30 Jahre nach Mord an US-Regisseur Crane - Mann angeklagt Mehr als 30 Jahre nach der Ermordung des US-Regisseurs Barry Crane ist am Freitag ein Tatverdächtiger in Los Angeles wegen Mordes angeklagt worden. Dem 52-jährigen Mann wird vorgeworfen, sein Opfer im Juli 1985 mit einer grossen Keramikstatue getötet zu haben.

Festnahme über 30 Jahre nach dem Mord an US-Regisseur Barry Crane: Dem mutmasslichen Täter - ein 52-jähriger Mann - droht nun lebenslängliche Haft. (Bild: KEYSTONE/AP WSOC-TV)

(sda/dpa)

Die Leiche wurde zudem mit einem Telefonkabel um den Nacken gefunden. Nach einem DNA-Abgleich war der Tatverdächtige in dieser Woche im US-Staat North Carolina festgenommen worden. Er soll nach Kalifornien gebracht werden. Im Falle eines Schuldspruchs droht im lebenslängliche Haft.

Eine Hausangestellte hatte die Leiche des 57-jährigen Filmemachers in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Crane, der auch ein erfolgreicher Bridge-Spieler war, gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den gefragtesten Fernsehregisseuren des Landes. Er drehte unter anderem Folgen von Hitserien wie «CHiPs», «Hawaii Fünf-Null», «Der unglaubliche Hulk», «Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann» und «Kobra, übernehmen Sie».