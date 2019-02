Über drei Tonnen Elfenbein in Ladung Schmuggelware in Uganda

Der uganische Zoll hat in einem Container mit Schmuggelware aus dem Kongo mehr als drei Tonnen Elfenbein gefunden. (Bild: KEYSTONE/AP/RONALD KABUUBI)

Neben Elfenbein fand der ugandische Zoll in dem Container aus dem Kongo auch 423 Kilo Panzer gefährdeter Schuppentiere (Pangoline). Zwei weitere Container wurden bisher noch nicht geleert. (Bild: KEYSTONE/AP/RONALD KABUUBI)

762 Elefantenstosszähne oder Teilstücke davon fand der ugandische Zoll in einem Container aus dem Kongo - Schmuggler hatten das Elfenbein in Hohlräumen in grossen Holzstämmen versteckt. (Bild: KEYSTONE/AP/RONALD KABUUBI)