Ukrainischer Präsident Selenskyj mit Coronavirus infiziert Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem Coronavirus infiziert. «Trotz aller Quarantänemassnahmen habe ich ebenfalls ein positives Ergebnis erhalten», schrieb das Staatsoberhaupt am Montag in sozialen Netzwerken mit.

ARCHIV - Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hält eine Rede. Foto: -/Ukrinform/dpa Keystone/Ukrinform/-

(sda/dpa)

Der 42-Jährige hat nach eigenen Angaben eine erhöhte Temperatur von 37,5 Grad Celsius, fühlt sich jedoch gut. In der Selbstisolation werde er weiterarbeiten. «Die Mehrheit überwindet Covid-19, und ich werde das auch durchstehen. Alles wird gut!», schrieb er.

Vor dem Staatschef hatten bereits Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, Ex-Präsident Petro Poroschenko und Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko Covid-19 Erkrankungen überwunden.

In der Ukraine werden fast täglich neue Rekordzahlen bei Infektionen und Sterbefällen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr wurden in dem osteuropäischen Land mehr als 460 000 Infektionen registriert. Allein am Montag waren es laut offizieller Statistik 8687 Neuinfektionen. Mehr als 8500 Menschen starben mit dem Virus.