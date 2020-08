UN-Bericht: Nordkorea hat «wahrscheinlich» kleine Atomwaffen Trotz internationaler Sanktionen macht Nordkorea bei der Entwicklung von Atomwaffen einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge Fortschritte.

Mehrere Länder gehen inzwischen davon aus, dass der autokratische Staat «wahrscheinlich kleine nukleare Vorrichtungen entwickelt» hat, die in die Sprengköpfe ballistischer Raketen passen. Dies geht aus einem vertraulichen UN-Bericht hervor, dessen Inhalt der Deutschen Presse-Agentur am Montag (Ortszeit) aus Diplomatenkreisen bestätigt wurde.

Seit vielen Jahren gilt als unsicher, ob das isolierte Land bereits über die Technologie verfügt, einen Sprengkopf so zu verkleinern, dass er auf ballistische Raketen verschiedenster Reichweiten passt. Ballistische Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die Sprengköpfe befördern können, auch atomarer Art.

Das UN-Expertengremium zur Einhaltung der Sanktionen gegen Nordkorea betont in dem Bericht, dass die jüngsten Einschätzungen auf Informationen eines Mitgliedslands zurückgingen. Weiter heisst es: «Die Demokratische Volksrepublik Korea setzt ihr Atomprogramm fort, einschliesslich der Produktion von hochangereichertem Uran und dem Bau eines experimentellen Leichtwasserreaktors.»

Angesprochen auf den Bericht sagte ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums am Dienstag in Seoul, man nehme an, dass Nordkoreas Technologie, einen Nuklearsprengkopf zu verkleinern, bereits ein «bedeutsames Niveau» erreicht habe.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht, dass er in dem Atomwaffenarsenal eine Sicherheitsgarantie sieht. Die Staatsmedien zitierten ihn Ende Juli mit den Worten: «Dank unserer zuverlässigen und wirksamen nuklearen Abschreckung zur Selbstverteidigung wird es ein Wort wie Krieg in diesem Land nicht mehr geben.»

Das Atomprogramm bereitet der internationalen Gemeinschaft seit Jahrzehnten Sorgen. Die Hoffnung, dass Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump Nordkorea zur Aufgabe bewegen könnten, erfüllte sich nicht. Die Schätzungen über die Zahl von Nordkoreas atomaren Sprengköpfen fallen unterschiedlich aus. Das Friedensforschungsinstituts Sipri schätzt sie auf 30 bis 40.

Auch die Einschätzungen, wie weit Nordkorea bei der Miniaturisierung solcher Sprengköpfe vorangekommen ist, reichen auseinander. Der Forschungsdienst des US-Kongresses schrieb bereits 2018, das Land sei nach Einschätzung von Experten schon seit Jahren in der Lage, einen Gefechtskopf auf Nodong-Mittelstreckenraketen zu installieren.

Nordkorea hat bisher sechs Atomtests unternommen. Nach dem bisher letzten Test im September 2017 sprach das nordkoreanische Atomwaffeninstitut von einem «perfekten Erfolg» bei der Zündung einer Wasserstoffbombe. Damit könne auch eine Interkontinentalrakete bestückt werden. Die USA verfolgen das mit besonderer Sorge, weil Nordkorea damit amerikanisches Territorium treffen könnte.

Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel war zentraler Streitpunkt bei mehreren Verhandlungsrunden zwischen Washington und Pjöngjang. Die Gespräche stecken seit einem gescheiterten Gipfeltreffen im Februar 2019 in Vietnam fest.