Ungarische Schüler demonstrierten gegen Bildungspolitik Orbans

In Ungarn haben am Samstag zahlreiche Schüler gegen die Bildungspolitik des rechtsnationalen Premiers Viktor Orban demonstriert. An dem von Gymnasiasten organisierten Protest auf dem Kossuth-Platz in Budapest nahmen laut Organisatoren rund tausend Personen teil.