Uno berichtet von 18 Toten bei zwei Angriffen in Mali

Bei zwei Angriffen im westafrikanischen Mali sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die Uno-Stabilisierungsmission Minusma am Samstag mit. Der erste Angriff nördlich von Mondoro in der zentralen Region Mopti habe sich bereits am Mittwoch zugetragen.