Uno-Konvoi in Mali fährt auf Mine: Zwei Blauhelme tot

Zwei Uno-Blauhelmsoldaten sind am Freitag in Mali bei der Explosion einer Mine getötet worden. Ein Fahrzeug der Uno-Mission in Mali (Minusma) sei in der Nähe von Douentza in der Region Mopti auf eine Mine gefahren, erklärte Minusma.