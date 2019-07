US-Amerikaner gedenken Mondlandung vor 50 Jahren Die USA gedenken dem Jubiläum der Mondlandung vor 50 Jahren. Die Trump-Regierung kündigt eine Renaissance der Raumfahrt an, aber wie genau die aussieht, ist unklar.

Besucher posieren neben einem Porträt von Neil Armstrong im Armstrong Air & Space Museum: Fünfzig Jahre nach der ersten Landung des Menschen auf dem Mond gedenken US-Amerikaner vielerorts dem historischen Ereignis. (Bild: KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO)

(sda/dpa)

Fünfzig Jahre nach der ersten Landung des Menschen auf dem Mond am 20. Juli 1969 (US-Zeit) haben die US-Amerikaner vielerorts dem historischen Ereignis gedacht. In Washington waren bereits seit Tagen Fotos und Videobilder der Apollo-Mission auf das knapp 170 Meter hohe Washington Monument projiziert worden, den Obelisken im Zentrum der Museumsmeile der Stadt.

Spektakel und Gedenkminute

Zu tropischen Temperaturen fand das Spektakel seit Dienstag jeden Abend Tausende Besucher. Das Luft- und Raumfahrtmuseum Smithsonian hatte zudem ein dreitägiges Festival ausgerufen.

Am Samstagmittag (Ortszeit) wollte auch Vizepräsident Mike Pence das Kennedy Space Center in Florida besuchen und dort über den Stand einer neuen US-Mondmission namens Artemis sprechen. Raumfahrtfans hatten ausserdem zu einer Gedenkminute um 21.17 Uhr MEZ aufgerufen, dem Moment, zu dem das Landemodul mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin an Bord im Jahr 1969 auf dem Mond aufsetzte.

Die «New York Times» hat das Ereignis in ihrer Wochenendausgabe mit fast zwei Dutzend Sonderseiten gewürdigt. Sie veröffentlichte unter anderem das originale Titelblatt vom Tag nach der erfolgreichen Mondlandung und ein ausführliches Special über Edward Dwight Junior, einen afroamerikanischen Astronauten, der zwar für die Mondmission von der Nasa trainiert wurde, aber letztlich nicht daran teilnehmen durfte.

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump die beiden noch lebenden Astronauten der «Apollo 11»-Mission im Weissen Haus empfangen. Das Jubiläum am Samstag sei ein «grosser Tag» für die USA, sagte Trump bei dem Treffen mit Michael Collins (88) und Buzz Aldrin (89) im Oval Office. Der dritte Astronaut und erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, war 2012 gestorben. Sein Sohn und weitere Familienmitglieder waren bei dem Empfang im Weissen Haus dabei.

Renaissance der Raumfahrt angekündigt

Laut Trump soll in den Vereinigten Staaten die Raumfahrt neu aufleben. Die Nasa plant derzeit eine Rückkehr zum Mond bis 2024 und dann langfristig einen bemannten Flug zum Mars. Der Präsident kündigt öffentlich auch immer wieder eine sogenannte «Space Force» mit Militärstreitkräften im Weltall an. Details und konkrete Finanzierung dieser Ideen sind noch unklar.

Am 20. Juli (21. Juli MEZ) vor genau einem halben Jahrhundert hatten die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten. Millionen Menschen verfolgten das Geschehen live am Fernseher oder Radio, das Ereignis schrieb Raumfahrtgeschichte und brannte sich ins kollektive Menschheitsgedächtnis ein.