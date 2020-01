US-Aussenminister Pompeo: «Wir wollen keinen Krieg mit dem Iran» Nach der Tötung des ranghohen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das US-Militär hat US-Aussenminister Mike Pompeo Teheran zur «Deeskalation» aufgefordert. Die USA wollten keinen Krieg mit dem Iran.

Trauerkundgebung für den getöteten General Ghassem Soleimani in Teheran.

Iran solle sich nun wie ein normales Land verhalten und nicht mehr Terroristen in der ganzen Region unterstützen, sagte Pompeo am Freitag im Gespräch mit dem US-Sender Fox News.

«Wir wollen keinen Krieg mit dem Iran», sagte er. Er war der erste ranghohe Vertreter der US-Regierung, der sich nach dem tödlichen Luftangriff in Bagdad öffentlich äusserte.

«Irak sicherer»

Er hoffe, dass die Führung in Teheran die «Entschlossenheit» der US-Regierung anerkenne und «dass sie sich entscheidet, zu deeskalieren», sagte Pompeo. Sollte Iran einen anderen Weg verfolgen und die USA erneut herausfordern, seien Präsident Donald Trump und die gesamte US-Regierung bereit, «angemessen zu antworten».

«Die USA werden nicht zusehen, wie die Iraner eine Eskalation betreiben und weiterhin die Leben amerikanischer Staatsbürger in Gefahr bringen», warnte Pompeo.

Durch Soleimanis Tod seien der Irak und der Nahe Osten heute sicherer und hätten eine bessere Chance auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit, sagte Pompeo. «Die Abwesenheit von Ghassem Soleimani ist ein Segen für diese Region.» An die Adresse von Kritikern in den USA sagte Pompeo, der Einsatz sei «komplett legal» und «strategisch richtig» gewesen.

Rund 5000 US-Soldaten im Irak

Präsident Trump äusserte sich bis am Freitagmorgen (Ortszeit) noch nicht öffentlich zum Einsatz. Auf Twitter schrieb er nur, «Iran hat nie einen Krieg gewonnen, aber nie eine Verhandlung verloren». Der Tweet konnte als Drohung verstanden werden, dass der Iran einen Krieg gegen die USA in jedem Fall verlieren würde.

Mit den Verhandlungen könnte Trump auf das ihm verhasste Atomabkommen angespielt haben, das unter Führung seines Vorgängers Barack Obama ausgehandelt worden war.

Die USA hatten in dieser Woche infolge gewaltsamer Proteste an der US-Botschaft in Bagdad bereits 100 Soldaten aus Kuwait an die diplomatische Vertretung verlegt. Zudem wurden 750 zusätzliche Soldaten aus den USA in die Region verlegt. Weitere stünden bereit, hiess es aus dem Verteidigungsministerium.

Kundgebungen gegen USA

Derzeit haben die USA rund 5000 Soldaten im Irak stationiert. In den anderen Ländern des Nahen Ostens - darunter etwa Saudi-Arabien und Bahrain - sind ebenfalls Tausende US-Soldaten stationiert.

In fast allen Teilen des Irans kam es am Freitag zu spontanen Kundgebungen gegen die USA. Es fielen harte Worte in Richtung Washington wie «Tod den USA» und «Rache, Rache». Trump könne sich darauf einstellen, dass der Iran «das Blut Soleimanis rächen» werde, sagte der ranghohe Kleriker Ahmad Chatami in Teheran. Er steht den Hardlinern im Land nahe.

Medienangaben zufolge nahmen Hunderttausende an den Demonstrationen teil. Schon am Vormittag drohte die gesamte iranische Führung den USA mit Rache.

Schweizer Kommunikationskanal

Die Schweiz vertritt im Rahmen eines Schutzmachtmandates die Interessen der USA in Teheran. Sie rief am Freitag beide Seiten dazu auf, jegliche Eskalation zu vermeiden, wie das Aussendepartement EDA am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Der Geschäftsträger der Schweizer Botschaft in Teheran war vom iranischen Aussenministerium erneut einberufen worden. Der Diplomat sei über die Position des Irans in Kenntnis gesetzt worden, schrieb das EDA. Seinerseits habe er die Botschaft der USA überbracht.

Dem Diplomaten sei gesagt worden, dass «die Ermordung von General Soleimani» ein «eklatantes Beispiel für den amerikanischen Staatsterrorismus sei, und dass das amerikanische Regime für die Folgen der Tat voll verantwortlich sei», hatte am Morgen ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums auf Twitter erklärt.

Das Schutzmachtmandat erlaube die Aufrechterhaltung eines diplomatischen Kommunikationskanals zwischen den USA und dem Iran. «Der Schweizer Kommunikationskanal funktioniert», schrieb das EDA.

Sicherheit des Nato-Personals

Die Nato hat nach der Tötung von Soleimani in Bagdad die Sicherheit der Nato-Truppen im Irak als oberste Priorität eingestuft. «Die Sicherheit unseres Personals im Irak ist von grösster Bedeutung. Wir treffen weiterhin alle erforderlichen Vorkehrungen», sagte der amtierende Sprecher des Verteidigungsbündnisses, Dylan White.

Die Nato beobachte die Lage in der Region sehr genau. «Wir stehen weiterhin in engem und regelmässigem Kontakt mit den US-Behörden», führte White aus. Die Nato-Mission im Land trage dazu bei, die irakischen Streitkräfte zu stärken und die Rückkehr des IS zu verhindern.