US-Gericht spricht drei Männer nach 36 Jahren Haft frei

In den USA sind drei zu Unrecht verurteilte Männer nach 36 Jahren aus dem Gefängnis freigelassen worden. Ein Gericht in Baltimore sprach die drei Schwarzen frei, die in den 80er Jahren wegen des Mordes an einem 14-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt wurden.