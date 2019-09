US-Präsident Trump gibt Entlassung von Sicherheitsberater bekannt

US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag auf Twitter die Entlassung seines nationalen Sicherheitsberaters John Bolton an. Trump schrieb auf Twitter, er habe Bolton zum Rücktritt aufgefordert. Am Dienstagmorgen habe Bolton seinen Rücktritt eingereicht.