US-Whistleblower Snowden bewirbt sich um russische Staatsbürgerschaft Der US-Whistleblower Edward Snowden will sich um die russische Staatsbürgerschaft bewerben.

ARCHIV - Edward Snowden ist auf einer Video-Leinwand in der Urania zu sehen, während er bei einer Liveübertragung über sein Buch «Permanent Record: Meine Geschichte» spricht. Foto: Jörg Carstensen/dpa Keystone/dpa/Jörg Carstensen

(sda/dpa)

Er und seine Frau Lindsay wollten nicht riskieren, von ihrem Sohn getrennt zu werden, deshalb wollten sie in dieser Zeit der Pandemie und der geschlossenen Grenzen die doppelte Staatsbürgerschaft erwerben, teilte der 37-Jährige am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er hatte zuvor bereits einen Daueraufenthaltstitel für Russland erhalten.

Zudem veröffentlichte Snowden ein Bild seiner schwangeren Frau. Das Kind soll nach Darstellung von Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena im Dezember zur Welt kommen. Es erhält automatisch die russische Staatsbürgerschaft.

«Lindsay und ich werden Amerikaner bleiben, die ihren Sohn mit jenen Werten Amerikas grossziehen, die wir lieben – einschliesslich der Freiheit zu sagen, was er denkt», schrieb Snowden. Er freue sich auf den Tag, wenn er in die USA zurückkehren könne, «damit die ganze Familie wieder vereint ist». Wo genau sich Snowden aufhält, ist nicht bekannt.

Snowden hatte 2013 Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber in Moskau am Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Snowden bekam Asyl in Russland.