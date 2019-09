USA weisen zwei kubanische Uno-Diplomaten aus

Kurz vor der Uno-Generaldebatte weisen die USA zwei Diplomaten der Ständigen Vertretung Kubas bei den Vereinten Nationen in New York aus. Das US-Aussenministerium in Washington begründete die Massnahme am Donnerstag mit versuchter «Einflussnahme» der Diplomaten.