Venedig beschränkt im Karneval Besucherzahl am Markusplatz

Aus Sorge um die öffentliche Sicherheit in Venedig will die Gemeinde einen Massenansturm von Touristen zum Karneval auf den Markusplatz vermeiden. So konnten am Sonntag nicht mehr als 23'000 Besucher gleichzeitig Zugang zum wichtigsten Platz der Stadt haben.