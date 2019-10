Verletzte und mehrere Vermisste nach Einsturz von Brücke in Taiwan

In Taiwan hat sich ein folgenschwerer Brückeneinsturz ereignet. Zwölf Menschen erlitten bei dem Unglück in einem Fischereihafen an der Ostküste Verletzungen, für sechs Vermisste bestanden am Dienstag kaum noch Überlebenschancen, wie die Behörden mitteilten.