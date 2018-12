Vier Tote und über 30 Vermisste nach Explosion in russischem Haus

Bei einer Gasexplosion in einem Plattenbau aus der Sowjetzeit sind am Silvestermorgen in Russland mindestens vier Menschen getötet worden. Der russische Präsident Wladimir Putin (rechts) lässt sich vom Krisenstab informieren. (Bild: Keystone/AP Pool TASS/Sputnik Kremlin/ILYA MOSKOVETS)

Bei einer Gasexplosion in einem Plattenbau aus der Sowjetzeit sind am Silvestermorgen in Russland mindestens vier Menschen getötet worden. Bergungshelfer befürchteten, dass zahlreiche Bewohner unter den Trümmern des eingestürzten Gebäudes in der Industriestadt Magnitogorsk verschüttet sein könnten. (Bild: Keystone/EPA EMERGENCY SITUATIONS MIN. P./RUSSIAN EMERGENCY SITU)

