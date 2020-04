Von der Leyen will nach Corona-Krise Investitionen in Billionenhöhe

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will europäische Investitionen in Billionenhöhe nach der Corona-Krise. «Wir sprechen hier nicht über Milliarden, wir sprechen über Billionen», sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel.