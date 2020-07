Waffenruhe in der Ostukraine brüchig - auch am zweiten Tag Schüsse

Ein neuer Waffenstillstand in der umkämpften Ostukraine scheint auch am zweiten Tag nicht eingehalten zu werden. Am Dienstag sollen Stellungen der Regierungstruppen im Donezker Gebiet westlich der Stadt Horliwka beschossen worden sein, wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte.