Wahlumfrage - Union sinkt in Gunst der Wähler in Deutschland

Der Streit um eine Grundrente in Deutschland lässt die Oppositionsparteien in der Wählergunst des Landes steigen. FDP und Linke gewinnen im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für «Bild am Sonntag» erhebt, jeweils einen Punkt.