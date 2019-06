Wallandas vollführen Seiltanz zwischen Wolkenkratzern von New York

Vor zahlreichen Zuschauern haben die Geschwister Nik und Lijana Wallenda aus der berühmten Artistenfamilie «Flying Wallendas» (Die fliegenden Wallendas) am Sonntag in New York einen Seiltanz in schwindelerregender Höhe aufgeführt.