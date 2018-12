Weiterer Rückschlag für Trumps Einwanderungspolitik

Weiterer Rückschlag für die strikte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump: Ein Richter am Bundesgericht in Washington hat die Entscheidung, Opfer von häuslicher Gewalt und Bandenkriminalität vom Asylrecht auszuschliessen, am Mittwoch für ungültig erklärt.