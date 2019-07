Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main entschärft

In Frankfurt am Main ist am Sonntag eine 500-Kilo-Weltkriegsbombe entschärft worden. Das teilten Polizei und Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Bewohner des Stadtteils Ostend dürften nun wieder in ihre Häuser zurück, twitterte die Polizei.