Wimmerndes Baby aus Hauskehricht gerettet - Mutter in Haft

Die deutsche Polizei hat im Sauerland in einem Garten ein lebendes Baby aus einem zugeknoteten Abfallsack gerettet. Die Mutter des Kindes wurde in Untersuchungshaft gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.