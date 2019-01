Zehntausende an Gelbwesten-Protesten in Frankreich

Erneut sind in Frankreich zehntausende Anhänger der so genannten Gelbwesten-Bewegung auf die Strasse gegangen. Landesweit beteiligten sich am Samstag nach Angaben des Innenministeriums rund 84'000 Menschen an den Demonstrationen, es gab 244 Festnahmen.