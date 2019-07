Zugchaos und gestrandete Reisende nach Brand in Italien Mitten in der Urlaubssaison ist in Italien nach einem Brand Chaos im Bahnverkehr ausgebrochen. Auf der wichtigen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Florenz und Rom kam der Verkehr am Montag zeitweise komplett zum Erliegen.

Wann fährt wohl der nächste Hochgeschwindigkeitszug, fragt sich ein Reisender mit Kind im Bahnhof Roma Termini? Nach einem Brand ist am Montag auf Italiens Hauptschlagader das Chaos ausgebrochen. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/MASSIMO PERCOSSI) Gestrandete Bahnreisende im Hauptbahnhof von Neapel: ein Feuer in einem Schaltkasten bei Florenz zur Regelung der Hochgeschwindigkeitszüge führte am Montag zu einem Chaos. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/CESARE ABBATE) Wartende Passagiere auf dem Bahnhof Florenz Campo di Mare nach einem Feuer in einem Schaltkasten zur Regelung der Hochgeschwindigkeitszüge. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI) Ein Feuer in diesem Schaltkasten bei Florenz führte am Montag zu einem Chaos auf den Hochgeschwindigkeitszugstrecken von Italien. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI) 4 Bilder Zugchaos und gestrandete Reisende nach Brand in Italien

(sda/apa)

An Bahnhöfen strandeten in der Sommerhitze Massen von Reisende, es bildeten sich lange Schlangen. Züge hätten bis zu vier Stunden Verspätung, mehr als 40 wurden komplett gestrichen, erklärte die staatliche Eisenbahngesellschaft RFI.

Grund war ein Feuer in einem Schaltkasten zur Regelung der Hochgeschwindigkeitszüge in Rovezzano bei Florenz. Das Unternehmen geht von Brandstiftung durch Unbekannte aus.

Innenminister Matteo Salvini wollte prüfen, ob das Feuer von Menschen aus der Anarchisten-Szene oder von Gegnern der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Turin und Lyon (TAV) gelegt wurde. Die Täter «verdienen Jahre im Gefängnis», sagte Salvini.

Von 5 Uhr bis 8 Uhr morgens wurde die gesamte Strecke zwischen Florenz und Rom gesperrt - es ist die Verbindungsachse zwischen Nord und Süditalien, also zwischen Mailand und Neapel. Zwar rollten die Züge danach langsam wieder an, aber es gab den ganzen Tag lang noch Probleme. Auch an Bahnhöfen wie in Turin, weit im Norden, warteten die Menschen Stunden auf ihre Weiterfahrt.

Schon am Mittwoch droht Reisenden in Italien wieder Ungemach: Gewerkschaften haben zu Streiks bei der Bahn, Autovermietungen, Schiffen und Taxis aufgerufen. Der Streik soll aber vor allem regionale Züge betreffen und auf einige Stunden begrenzt sein. Am Freitag soll es dann Streiks im Flugverkehr geben.