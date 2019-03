Zunehmender Protest gegen May - Grosse Demo in London In Grossbritannien wächst der Widerstand gegen die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May. In London versammelten sich am Samstag Menschen aus dem ganzen Land zu einer grossen Demonstration für ein zweites Brexit-Referendum.

Brexit und Premierministerin Theresa May als Schreckgespenst: Demonstrierende am Samstag in London. (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH) Auch der Hund muss ran: Vierbeiner im europäischen Ganzkörperanzug. (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH) Bunter und gro (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH) Gegen den Brexit, für Europa: Zehntausende gehen in London gegen die Pläne der Regierung aufgrund des Volksentscheids auf die Strasse. (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH) Posieren vor dem Demonstrationszug: Teilnehmerinnen am Samstagmorgen in London. (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH) Auch die Kinder gehen mit: Trio mit Manifesten vor dem Umzug in London. (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH) 6 Bilder Zunehmender Protest gegen May - Grosse Demo in London

(sda/dpa)

Die Veranstalter rechneten mit bis zu 700'000 Teilnehmern. Bereits über vier Millionen Menschen unterzeichneten eine Online-Petition gegen den EU-Austritt. Medienberichten zufolge fordern immer mehr Abgeordnete des Unterhauses den Rücktritt der Premierministerin.

Die Organisation «People's Vote» wirbt mit ihrem Protestzug für ein Referendum, bei dem die Bürger über den endgültigen Brexit-Deal abstimmen dürfen. Die Demonstranten - bunt verkleidet etwa in Elvis-Kostümen und mit zahlreichen EU-Flaggen ausgerüstet - versammelten sich in der Nähe des Hyde Park.

Sie wollten gemeinsam zum Parlament marschieren. Die Veranstalter befürchten nach einem Austritt aus der EU unter anderem geringere Lebensstandards und Einbussen für die Wirtschaft.

Politprominenz marschiert mit

«Ich marschiere gemeinsam mit Menschen aus jedem Winkel unseres Landes», teilte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er gehört der oppositionellen Labour-Partei an. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon betonte, sie sei stolz, bei dem Protest dabei sein zu dürfen.

An der Demonstration geht auch ein Rosenmontagswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly an den Start. Der Motivwagen zeigt May, die mit einer langen Lügennase die britische Wirtschaft aufspiesst.

Die Briten hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Nach Angaben der britischen Wahlkommission wären für ein zweites Brexit-Referendum mindestens vier, eher sechs Monate an Vorbereitungen notwendig.

Viele Unterschriften für Petition

Bereits mehr als vier Millionen Menschen unterzeichneten bis Samstag eine Online-Petition für den Verbleib Grossbritanniens in der EU. Zeitweise war die Webseite wegen des Ansturms lahm gelegt. Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit über 100'000 Unterzeichnern für eine Debatte berücksichtigen.

«Die Regierung behauptet immer wieder, der Austritt aus der EU wäre der «Wille des Volkes»", heisst es im Petitionstext. Dem müsse ein Ende bereitet werden, indem die Stärke der öffentlichen Unterstützung für einen Verbleib deutlich gemacht werde.

May unter Druck

Britische Medien berichteten, dass der Druck auf May im Brexit-Streit immer grösser wird. Viele Abgeordnete fordern demnach bereits ihren Rücktritt und bezeichnen die kommenden Tage als Mays Schicksalswoche. Aber auch die Premierministerin übt erheblichen Druck auf die Abgeordneten aus.

In einem Brief an die Parlamentarier schrieb sie, dass sie möglicherweise doch nicht mehr zum dritten Mal über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen könnten. Bei zwei früheren Abstimmungen war die Regierungschefin mit dem Deal durchgefallen. Der dritte Anlauf ist eigentlich für nächste Woche geplant.

Sie würde den Deal nur dann wieder zur Abstimmung vorlegen, falls sich eine ausreichende Unterstützung abzeichne, stellte May klar. Ansonsten müsse Grossbritannien in Brüssel um einen weiteren Aufschub bitten, was aber eine Teilnahme an der Europawahl bedeuten würde.

Wenig Chancen für Deal

Zuvor hatte die nordirische Partei DUP, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung seit einer verpatzten Neuwahl angewiesen ist, angedeutet, das Abkommen weiterhin nicht zu unterstützen. Britische Medien stufen die Chancen auf Zustimmung zum Deal gering ein. Auch die EU-Staats- und Regierungschefs sehen offenbar schwarz.

Die EU und May hatten sich in der Nacht zum vergangenen Freitag auf eine Verschiebung des EU-Austritts bis mindestens 12. April geeinigt. Der Plan: Stimmt das Unterhaus dem Abkommen nächste Woche zu, soll der Austritt am 22. Mai geregelt über die Bühne gehen. Gelingt das nicht, erwartet die EU von London vor dem 12. April neue Vorschläge. Ursprünglich wollte Grossbritannien die Europäische Union schon am kommenden Freitag (29. März) verlassen.