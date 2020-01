Zwei tote Kinder und Verletzte bei Schulbusunfall in Deutschland

Ein schwerer Schulbusunfall hat am Donnerstagmorgen in Deutschland zwei achtjährige Kinder das Leben gekostet. Ausserdem wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall nahe Eisenach in Thüringen fünf Schüler schwer und 15 weitere leicht verletzt.