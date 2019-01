50 Jahre danach: Neuauflage von Woodstock-Festival Genau 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival, bei dem Stars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin auftraten, plant einer der Original-Organisatoren eine Neuauflage. Dabei wird der Hippie-Bewegung in den USA gedacht.

50 Jahre nach dem Woodstock-Festival soll die legendäre Grossveranstaltung an gleichem Ort eine Wiederauflage erlangen. (Bild: KEYSTONE/AP/MARTY LEDERHANDLER)

(sda/dpa)

Vom 16. bis 18. August wolle er in dem Ort Watkins Glen im Norden des Bundesstaates New York, etwa 200 Kilometer von dem Original-Schauplatz entfernt, ein Woodstock-Festival veranstalten, sagte Michael Lang am Mittwoch der «New York Times». Weitere Details, etwa zu auftretenden Bands, verriet er noch nicht.

Zuvor hatte bereits das Kulturzentrum in Bethel, dem Ort im Norden des Bundesstaates New York, wo das Woodstock-Festival 1969 stattgefunden hatte, eine dreitägige Veranstaltung zum Jubiläum mit «Musik, Kultur und Gemeinschaft» angekündigt.

Zum Original-Woodstock-Festival waren zwischen dem 15. und 18. August 1969 etwa 400'000 Menschen nach Bethel gekommen. Es gilt bis heute als Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA.