Amazon plant neue Serien: «Kinder vom Bahnhof Zoo» wird gedreht Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video bringt den Klassiker «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» als Serie auf den Bildschirm. Regie führt Philipp Kadelbach ("Unsere Mütter, unsere Väter»), die Dreharbeiten sollen in diesem Jahr beginnen, wie Amazon am Mittwoch mitteilte.

Amazon kündigt mehr als 20 neue Serien-Eigenproduktionen an, die in Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien, Indien, Mexiko und Japan realisiert werden sollen. (Bild: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH)

(sda/dpa)

Die moderne Neuerzählung gemeinsam mit Produzent Oliver Berben basiere auf den autobiografischen Memoiren des drogensüchtigen Strassenmädchens Christiane F. aus dem Jahr 1978. Fürs TV adaptiert wurde sie von Autorin Annette Hess ("Ku'damm 56/59») und ihrem sogenannten Writer's Room. Berben (Constantin Film) hatte bereits angekündigt, das Buch neu verfilmen zu wollen.

Insgesamt berichtete Amazon von mehr als 20 neuen Eigenproduktionen (Prime Originals), die in Deutschland, Grossbritannien, Italien, Spanien, Indien, Mexiko und Japan realisiert werden sollen. «Ein Grossteil der neuen Serien wird nicht nur in den Produktionsländern, sondern auch zum Streaming für ein globales Publikum bei Prime Video weltweit verfügbar sein», hiess es.

Zu den weiteren Projekten gehört die britische Thrillerserie «The Power», die auf Naomi Aldermans gleichnamigem Roman basiert. In Spanien entstehen die Produktionen «La Templanza», eine dramatische Liebesgeschichte in den 1860er Jahren in Mexiko, Kuba, London und Spanien nach dem Roman von Maria Dueñas, sowie «El Cid», die sich dem spanischen Nationalhelden widmet.

Sechs Produktionen sind in Indien geplant, darunter das romantische Musical «Bandish Bandits». Aus Mexiko soll unter anderem die Serie «El Presidente» kommen, die vom FIFA-Korruptionsskandal 2015 inspiriert wurde.