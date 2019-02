Andreas Gabalier: Anzeige gegen Rap-Duo wegen «Drohung» Die Aufregung um Andreas Gabalier reisst nicht ab. Wie mehrere Medien berichten, erstattete der selbst ernannte «Volks-Rock'n'Roller» Anzeige gegen das Rap-Duo Kroko Jack und Kid Pex. Anlass ist der bereits im Herbst des Vorjahres erschienene Song «So viel Polizei».

Der österreichische Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier hat ein Rap-Duo angezeigt - doch keiner nimmt ihn ernst. (Bild: Keystone/APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER)

(sda/apa)

In dem Song heisst es über Gabalier: «eigentlich gehört er dasch...». Dabei könne es sich um eine «gefährliche Drohung» handeln, so der Volksmusiker. Im Video ist Rapper Kroko Jack zu sehen, wie er mit den Fingern eine Pistole formt und diese gegen eine Pappmaske von Gabalier hält.

Dies sei eine «Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und die Gutheissung mit Strafe bedrohter Handlungen», wird vonseiten Gabaliers argumentiert. Die Rapper, die in dem Song auch mit Politikern hart ins Gericht gehen und vor einem Überwachungsstaat warnen, wurden vergangene Woche in Linz einvernommen.

Der Anwalt der Musiker, Arthur Machac, bestätigte gegenüber «Standard» und «Salzburger Nachrichten» die Anzeige, sieht aber keinen der erwähnten Punkte erfüllt. «Das kann ich ausschliessen. Dass Andreas Gabalier sich durch das Video in Furcht und Unruhe versetzt fühlt, kann ich mir nicht vorstellen», wird er zitiert. «Strafrechtlich ist da sicher nichts relevant.» Die Debatte um das Lied sowie Video ist erst vor wenigen Wochen hochgekocht, als es von der «Kronen Zeitung» thematisiert wurde.

Nicht das einzige Ungemach

Zuletzt hatten zwei Auszeichnungen für Gabalier für Kritik gesorgt. Neben dem Valentin-Orden der Münchener Faschingsgesellschaft Narrhalla, den der steirische Musiker Anfang Februar in Empfang genommen hat, soll er auch das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz erhalten. Nach diesem Beschluss des Grazer Stadtsenats hat der Fotograf Manfred Willmann mitgeteilt, seine Auszeichnung zurückzugeben. Er sprach von «Kommerzialismus und Volksverdummung» in Bezug auf Gabalier.

Und auch für die Amadeus Awards, die am 25. April im Wiener Volkstheater vergeben werden und für die Gabalier dreifach nominiert ist, zeichnen sich Auswirkungen ab: Musikerin Anja Plaschg alias Soap&Skin, die mit Gabalier in der Kategorie «Album des Jahres» nominiert ist, teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, nicht an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen.

Sie nannte Gabalier zwar nicht beim Namen, möchte sich aber nicht «in derselben Kategorie sowie in derselben Veranstaltung mit einem Möchtegern-Magnat wissen, der sein reaktionäres, nationalistisches, chauvinistisches und sexistisches Lebenskonzept zu kommerzialisieren weiss und hier Anklang findet». Soap&Skin war bereits 2009 sowie 2013 gemeinsam mit Gabalier für einen Amadeus nominiert.