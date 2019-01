«Black Panther», «Green Book» und «Roma» im Oscar-Rennen «Black Panther», «Green Book» und «Roma» gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Die Werke gehören zu den insgesamt acht Anwärtern für den wichtigsten Filmpreis der Welt.

Sie haben beide Chancen auf einen Oscar: Viggo Mortensen (links) und Mahershala Ali in «Green Book». (Bild: KEYSTONE/AP Universal Pictures)

(sda/dpa)

Nominiert wurden ausserdem «BlacKkKlansman», «Bohemian Rhapsody», «A Star Is Born», «The Favourite» und «Vice». Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag mit. Vergeben werden die Auszeichnungen am 24. Februar.

Zu den fünf Nominierten in der Kategorie der besten Hauptdarstellerin gehört Lady Gaga: Sie wurde für ihre Rolle im Musikdrama «A Star Is Born» nominiert. Christian Bale und Viggo Mortensen gehören zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Bale wurde für seine Rolle als ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney in der Politsatire «Vice» nominiert, Mortensen für seine Rolle als Chauffeur im Südstaaten-Drama «Green Book».