Emma Stone und Regina King für Nebenrollen-Oscar nominiert Emma Stone und Regina King haben Chancen auf den Oscar als beste Nebendarstellerin. Sie gehören zu den fünf Anwärterinnen in dieser Kategorie.

Emma Stone in «The Favourite»: Die Britin darf sich Hoffnungen auf einen Nebenrollen-Oscar machen. (Bild: KEYSTONE/AP Fox Searchlight Pictures/YORGOS LANTHIMOS)

(sda/dpa)

Stone wurde für ihre Rolle als Zofe in der Sittenkomödie «The Favourite» nominiert, King für ihren Auftritt als Mutter in der Buchverfilmung «If Beale Street Could Talk». Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag mit. Vergeben werden die wichtigsten Filmpreise der Welt in den Nacht auf den 25. Februar.