Stiller Has Mundartmusiker Endo Anaconda (66) ist tot Der Berner Sänger und Musiker Endo Anaconda alias Andreas Flückiger ist tot. Er wurde 66 Jahre alt.

Endo Anaconda prägte die Schweizer Musikszene mit seiner Band Stiller Has über Jahrzehnte. In der Nacht auf Mittwoch ist er verstorben. Seinen Tod bestätigen mehrere Personen gegenüber dem Tagesanzeiger. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Der Sänger hinterlasse drei Kinder.

Die Band Stiller Haas live, eine Stärke der Band. Patrick Luethy

Mit «Pfadfinder» brachten Anaconda und Stiller Has im März 2020 das letzte Album heraus. Es war das 16 Album. Seither befand sich die Band auf Abschiedstournee. Ein nächstes Konzert war für Samstag in Saanen (BE) vorgesehen.

Eines der bekanntesten Lieder von Stiller Has war «Moudi»:

Ra Fe/Youtube

Stiller Has wurden 1989 in Bern gegründet. Zunächst als Duo mit Endo Anaconda und Balts Nill. 1995 gewann Stiller Has den Salzburger Stier und den Deutschen Kleinkunstpreis. Ab 2002 gesellte sich der Gitarrist René «Schifer» Schafer zum Duo, ein ehemaliges Mitglied von Polo Hofers Rumpelstilz. 2005 jedoch verliess Nill die Band. Zuletzt trat Anaconda mit den Musikern Boris Klečić, Roman Wyss und Bruno Dietrich auf. (jk)

