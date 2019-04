Erster Trailer für neuen «Star Wars»-Film vorgestellt Acht Monate vor dem Kinostart des neuen «Star Wars»-Films haben die Macher einen ersten Trailer vorgestellt. Darin gibt es einen Kurzauftritt der vor mehr als zwei Jahren verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher.

In Chicago sind am Freitag Details zum neuen «Star Wars»-Film bekanntgegeben worden. (Bild: KEYSTONE/AP Lucasfilm)

(sda/afp)

Regisseur J.J. Abrams zeigte den Trailer am Freitag (Ortszeit) bei der Messe Star Wars Celebration in Chicago, bei der er auch den bisher unbekannten Titel von «Episode IX: The Rise of Skywalker» verriet.

In dem zweiminütigen Trailer tauchen neben Fisher in ihrer legendären Rolle als Leia Organa auch andere alte Bekannte aus der Filmreihe auf, die im Jahr 1977 mit «Krieg der Sterne» begann: Lando Calrissian wird wieder von Billy Dee Williams gespielt. Von Mark Hamill, der den in der letzten Episode eigentlich gestorbenen Luke Skywalker spielt, ist in dem Trailer die Stimme zu hören.

Fisher wird auch im neunten Teil der «Star Wars»-Saga noch einmal zu sehen sein. Über den Abschied von Leia hätten die Drehbuchschreiber lange nachgedacht, verriet Abrams bei dem Fan-Treffen in Chicago. «Jeden Tag wird mir wieder bewusst, dass sie nicht mehr da ist. Und das ist so unwirklich, weil wir immer noch mit ihr arbeiten. Sie ist in einigen Szene zu sehen», berichtete Abrams.

Leia hatte im Film «Die letzten Jedi» von 2017 noch gelebt. In Wirklichkeit war die Schauspielerin aber schon im Dezember 2016 verstorben. Für die letzte Folge der «Star Wars»-Saga wurden mit Genehmigung von Fishers Tochter Billie Lourd nun alte Aufnahmen zusammengeschnitten.