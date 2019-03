«Green Book»-Star Viggo Mortensen gibt Regiedebüt mit Laura Linney

Der dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen ("Green Book», «Herr der Ringe») hat die Besetzung für sein Regiedebüt «Falling» ausgebaut. Er holt die dreifach Oscar-nominierte Schauspielerin Laura Linney ("You Can Count On Me», «The Savages») vor die Kamera.