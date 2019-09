«It Chapter 2» übernimmt sie Spitze «It Chapter Two» frei nach Stephen King hat in den Deutschschweizer Kinos nach seinem Start die Spitze übernommen. Fast 30'000 Filmfans wollten am Wochenende den Grusel-Film von Andy Muschietti sehen.

Der Horror-Film «It Chapter Two» hat am Wochenende vom 5. bis 8. September 2019 in den Deutschschweizer Kinocharts auf Anhieb den ersten Platz belegt. (Bild: Warner Bros. Ent.)

(sda)

Der Leader des vorletzten Wochenendes, das Disney-Remake «The Lion King», fiel auf den dritten Platz zurück, erneut überholt von «Once Upon A Time ... in Hollywood». Dieser Tarantino-Streifen führt die Charts in der Westschweiz an vor «The Lion King» und «The Secret Life Of Pets 2».

Im Tessin erreichte der Spitzenreiter der Deutschschweiz den zweiten Platz, hinter «The Lion King» und vor «Fast & Furious: Hobbs & Shaw».