Laut Wettbüros gewinnen die Niederlande den ESC Die Niederlande gewinnen den Eurovision Song Contest 2019 – wenn man nach den internationalen Wettbüros geht. Allerdings ist ihm ein Trio aus Australien, Schweden und der Schweiz dicht auf den Fersen.

Internationale Wettbüros sehen den Berner Luca Hänni beim ESC-Finale als Mitfavoriten. (Archivbidl) (Bild: Keystone/AP/SEBASTIAN SCHEINER)

(sda/apa)

Beim Vergleich von 27 Anbietern liegt wenige Stunden vor Beginn der Megashow im Expo Center von Tel Aviv Power-Balladenschmachter Duncan Laurence mit «Arcade» klar auf Platz 1 des Feldes.

Laut den Wettbüros werden auch der australischen Vertreterin Kate Miller-Heidke mit ihrer aufwendig als schwerelos inszenierten Opernnummer «Zero Gravity», dem schwedischen Gute-Laune-Popgospler John Lundvik mit «Too Late For Love» und dem sympathischen Ex-DSDS-König Luca Hänni aus der Schweiz mit seiner Partynummer «She Got Me» durchaus Chancen eingeräumt, am Abend mit der ESC-Krone nach Hause zu gehen.

Um den letzten Platz matchen sich laut den Wettbüros Grosszahler Deutschland und Gastgeber Israel. Momentan belegt diesen Kobi Marimi mit «Home». Von dem israelischen Kandidaten kann sich das deutsche Duo S!sters mit «Sister» nur dezent auf Platz 25 des Tournaments absetzen.

Dabei bleibt selbstredend die Frage, wie zuverlässig respektive für bare Münze man die Prognosen der internationalen Zocker nehmen darf. Und der Blick auf die vergangenen Tage zeigt: Ignorieren sollte man die wohl auch sich selbst erfüllenden Prophezeiungen der Glücksspieler nicht.