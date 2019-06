Mando Diao bringen im Oktober neues Album heraus Fans von Mando Diao können sich auf neue Musik freuen. Die schwedische Rockband ("Dance with Somebody») hat einen Vertrag mit dem Label Playground Music Sweden unterzeichnet und plant, ihr achtes Studioalbum «Bang» am 18. Oktober auf den Markt zu bringen.

Mando Diao, die schwedische Band um Sänger und Gitarrist Björn Dixgård (Bild) veröffentlicht dieses Jahr ein neues Album und spielt zweimal in der Schweiz. (Bild: Keystone/APA/APA/HERBERT P. OCZERET)

(sda/dpa)

Dies teilten die Musiker um Frontmann Björn Dixgård am Dienstag auf Facebook mit. Wenige Tage darauf geht die Gruppe auf Europatournee. Dabei werden die Schweden zwischen dem am 26. November auch im X-Tra in Zürich Halt machen. Am 27. Juli schon spielen Mando Diao ausserdem am Open Air Lumnezia im Bündnerland.