Nach neun Jahren Band-Pause geht Rage Against the Machine auf Tour Die US-Band Rage Against the Machine steht nach neunjähriger Pause wieder gemeinsam auf der Bühne und geht in diesem Jahr auf Welttournee. Am Montag veröffentlichten die Musiker im Internet die Tourdaten.

Zack de la Rocha von Rage Against The Machine bei einem Auftritt im April 2007. KEYSTONE/AP R-KVARTUC/Branimir Kvartuc

(sda/dpa)

Die «Run The Jewels»-Tour startet am 26. März in El Paso (Texas). Rage Against The Machine (auf deutsch: «Wut auf den Apparat») hatte sich 1991 in Los Angeles gegründet. Ihre Markenzeichen: Ein Mix aus Metal, Hip-Hop, Punk, Funk und Alternative Rock und sozialpolitische Texte. Im Jahr 2000 löste sich die Band auf.

2007 vereinten sich Sänger Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Drummer Brad Wilk wieder und feierten die Reunion mit einer Tour. Zuletzt trat die Band in Originalbesetzung 2011 in Los Angeles auf.